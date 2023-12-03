جماعة الحوثي تتبنى الهجوم على سفينتين إسرائيليتين

2023-12-03 / 21:27
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هبة بريس - وكالات

تبنت جماعة الحوثي الهجوم على سفينتين إسرائيليتين قرب مضيق باب المندب، الأحد.

وقال المتحدث باسم الجماعة اليمنية إن “بحريتها استهدفت سفينتين إسرائيليتين”، مشيرا إلى إطلاق صاروخ على واحدة ومهاجمة الأخرى بطائرة من دون طيار.

وأضاف المتحدث أن “الاستهداف جاء بعد رفض السفينتين (يونيتي إكسبلورر) و(نمبر ناين) الرسائل التحذيرية من القوات البحرية” التابعة للجماعة.

وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن، فضلا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.

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