شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)
هبة بريس - مكتب طنجة
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أعادت المصالح الأمنية بشفشاون، اليوم الأحد تمثيل وقائع جريمة القتل التي شهدتها المدينة الأربعاء الماضي والتي راح ضحيتها شخص يملك مقهى بالقرب من المحطة الطرقية .
وكانت المصالح الأمنية بشفشاون قد عُثرت على جثة الرجل، الذي كان يملك مقهى قريبًا من المحطة، مكبلة اليدين ومكممة الفم، مع آثار واضحة للطعنات وتشويهات على جسده.
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وكان الرجل قد اختفى عن الأنظار، وبعد تبليغ عائلته عن اختفائه، باشرت السلطات الأمنية التحقيقات للعثور على مكان تواجده. ليتم العثور عليه جثة هامدة .
10 تعليقات
تصفية حسابات.شكرا للأمن الوطني على عمله ..
نتمنى من القضاء تشديد العقوبة السجنية عليهم مدى الحياة..
يجب إعادة عقوبة الإعدام الى المغرب ..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
الموت واحدة الاسباب متعددة..
هانتا ها الشمال باش معروف
يا ربي مبقاش الأمان ف جهة الشمال
لا حول ولا قوة الا بالله
الله ارحمو
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته يارب العالمين