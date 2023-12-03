شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)

2023-12-03 / 21:09
10
هبة بريس - مكتب طنجة

أعادت المصالح الأمنية بشفشاون، اليوم الأحد تمثيل وقائع جريمة القتل التي شهدتها المدينة الأربعاء الماضي والتي راح ضحيتها شخص يملك مقهى بالقرب من المحطة الطرقية .

وكانت المصالح الأمنية بشفشاون قد عُثرت على جثة الرجل، الذي كان يملك مقهى قريبًا من المحطة، مكبلة اليدين ومكممة الفم، مع آثار واضحة للطعنات وتشويهات على جسده.


وكان الرجل قد اختفى عن الأنظار، وبعد تبليغ عائلته عن اختفائه، باشرت السلطات الأمنية التحقيقات للعثور على مكان تواجده. ليتم العثور عليه جثة هامدة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنكيران…الخاسر من المساواة هن النساء وليس الرجال

بنكيران…الخاسر من المساواة هن النساء وليس الرجال

2023-12-03 / 22:30
Photo of أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى غاية متم أكتوبر 2023

أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى…

2023-12-03 / 20:08
Photo of طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

2023-12-03 / 19:52
Photo of طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

2023-12-03 / 18:27
Photo of زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية إعادة البناء

زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية…

2023-12-03 / 18:08
Photo of كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

2023-12-03 / 17:20
Photo of بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

2023-12-03 / 16:41
Photo of إنزكان :”النيابة العامة” و”السلطة المحلية” يتدارسان وضعية الأطفال المهملين

إنزكان :”النيابة العامة” و”السلطة المحلية” يتدارسان وضعية الأطفال المهملين

2023-12-03 / 14:46
Photo of طلاب في جامعة لندن يشتكون من تعليق دراستهم لتضامنهم مع فلسطين

طلاب في جامعة لندن يشتكون من تعليق دراستهم لتضامنهم…

2023-12-03 / 14:24
Photo of مدرسة بستنة في المغرب لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي

مدرسة بستنة في المغرب لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي

2023-12-03 / 13:24

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق