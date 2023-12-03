شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)
هبة بريس - مكتب طنجة
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
أعادت المصالح الأمنية بشفشاون، اليوم الأحد تمثيل وقائع جريمة القتل التي شهدتها المدينة الأربعاء الماضي والتي راح ضحيتها شخص يملك مقهى بالقرب من المحطة الطرقية .
وكانت المصالح الأمنية بشفشاون قد عُثرت على جثة الرجل، الذي كان يملك مقهى قريبًا من المحطة، مكبلة اليدين ومكممة الفم، مع آثار واضحة للطعنات وتشويهات على جسده.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
وكان الرجل قد اختفى عن الأنظار، وبعد تبليغ عائلته عن اختفائه، باشرت السلطات الأمنية التحقيقات للعثور على مكان تواجده. ليتم العثور عليه جثة هامدة .