مصرع الفنان المصري أشرف عبد الغفور في حادث سير
هبة بريس - متابعة
أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور.
كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية ببالغ الحزن والأسى الفنان عبد الغفور، وأعلنت أنها تتقدم للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عبد الغفور توفي عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع، وكانت زوجته برفقته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
ولدى الفنان أشرف عبد الغفور حوالي 300 عمل فني، ويمتلك ما يقرب من 100 عمل ديني وتاريخي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
كل نفس دائقة الموة غفر الله له ورحمه الله برحماته الواسعة وان لله وان اليه راجعون والصبر والسلوان لي اهله
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه..
الفنان أشراف عبدالغفور من الفنانين المحبوبين في الساحة الفنية المصرية والمعروف بإحسانه لدى الفقراء وأعماله الدينية..
كل نفس ذائقة الموت..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
رحمه الله وغفر له
إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارحمه و اغفر له تعازينا الحارة لاسرته
الله ارحمو
اللهم ارحمه رحمة واسعة
انا عمري سمعت بيه
لا حول ولا قوة الا بالله
كأنما الفن المصري سقط