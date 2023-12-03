مصرع الفنان المصري أشرف عبد الغفور في حادث سير

2023-12-03 / 20:15
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هبة بريس - متابعة

أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور.

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية ببالغ الحزن والأسى الفنان عبد الغفور، وأعلنت أنها تتقدم للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عبد الغفور توفي عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع، وكانت زوجته برفقته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ولدى الفنان أشرف عبد الغفور حوالي 300 عمل فني، ويمتلك ما يقرب من 100 عمل ديني وتاريخي.

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