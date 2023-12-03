أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى غاية متم أكتوبر 2023

هبة بريس - و م ع

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الداخلة، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، ما مجموعه 190 ألفا و899 مسافرا، حسب ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل استرجاعا بنسبة 88 في المائة في حركة النقل الجوي للمسافرين، قياسا بالفترة نفسها من سنة 2019 (216 ألفا و459 مسافرا).

وخلال شهر أكتوبر، بلغ عدد المسافرين الذين عبروا هذه المنشأة المطارية 22 ألفا و488 شخصا، مقابل 22 ألفا و367 خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، أي بنسبة استرجاع بلغت 101 في المائة.

وعلى المستوى الوطني، سجلت المطارات المغربية، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، استقبال 21 مليون و639 ألفا و674 مسافرا، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، وبـ31 في المئة مقارنة بـ2022.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp