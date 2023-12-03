الكعبي يواصل تألقه بتسجيل هدفه السابع

عاد الدولي ايوب الكعبي ليتوهج للمرة الثانية على التوالي بتوقيعه هدفا جديدا، فبعد ان سجل الأسبوع الماضي هدفه السادس في البطولة في مرمى باناطوليطوس، عاد الكوليادور المغربي اليوم ليسجل هدفا من ضربة الجزاء بميدان فولوس لحساب الدورة 13 من بطولة اليونان.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ولو ان الكعبي سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 من تمريرة حاسمة ليوسف العرابي ، لكن الحكم الغى الهدف بداعي تسلل العرابي ، وهو ما لم توضحه الصورة لكون الهدف اعتبر صحيحا حتى بصورة فار ، لكن الحكم كان له رأي آخر . وبذلك يسجل الكعبي هدفه السابع من الجزاء معدلا فيها النتيجة في الدقيقة 44 بعد أن سبق فولوس الى النتيجة عن طريق موراتيوس في الدقيقة 20 .

ولعب أولبياكوس المباراة منقوصا منذ الدقيقة 10 بعد طرد مدافعه الارجنتيني ريتسوس, وبهذه النتيحة حافظ زملاء الكعبي على مقعدهم الثاني في البطولة برصيد 28 نقطة ، فيما عاد الكعبي الى صدارة الهدافين بسبعة أهداف

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