طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

هبة بريس - مكتب طنجة

قضت استئنافية طنجة، بالسجن النافذ في حق ثلاث لصوص شكلوا عصابة اجرامية سطت على 12 محلا تجاريا بأحياء مختلفة بوسط المدينة، وسرقت مبالغ مالية تقدر بالملايين.

وقررت هيئة الحكم تسليط عقوبات سالبة للحرية في حق المتهمين وصلت الى 25 سنة بتهم “تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة ليلا باستعمال ناقلة ذات محرك”، وحكمت على المتهمين الرئيسين (إ.ت) و(ج.ا) بالسجن 10 سنة لكل واحد منهما، وعلى المتهم الثالث (ج.ا) بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعويض يؤذونه مناصفة بينهم لفائدة الضحايا.

وكان المتهمون الثلاثة، قد اعتقلوا شهر نونبر الماضي، بعد أبحاث وتحريات باشرتها المصالح الأمنية بطنجة، بناء على شكايات تقدم بها لدى المصالح الأمنية أصحاب محلات تجارية .

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