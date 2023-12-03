طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

2023-12-03 / 19:52
0
هبة بريس - مكتب طنجة

قضت استئنافية طنجة، بالسجن النافذ في حق ثلاث لصوص شكلوا عصابة اجرامية سطت على 12 محلا تجاريا بأحياء مختلفة بوسط المدينة، وسرقت مبالغ مالية تقدر بالملايين.

وقررت هيئة الحكم تسليط عقوبات سالبة للحرية في حق المتهمين وصلت الى 25 سنة بتهم “تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة ليلا باستعمال ناقلة ذات محرك”، وحكمت على المتهمين الرئيسين (إ.ت) و(ج.ا) بالسجن 10 سنة لكل واحد منهما، وعلى المتهم الثالث (ج.ا) بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعويض يؤذونه مناصفة بينهم لفائدة الضحايا.

وكان المتهمون الثلاثة، قد اعتقلوا شهر نونبر الماضي، بعد أبحاث وتحريات باشرتها المصالح الأمنية بطنجة، بناء على شكايات تقدم بها لدى المصالح الأمنية أصحاب محلات تجارية .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)

شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)

2023-12-03 / 21:09
Photo of أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى غاية متم أكتوبر 2023

أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى…

2023-12-03 / 20:08
Photo of طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

2023-12-03 / 18:27
Photo of زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية إعادة البناء

زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية…

2023-12-03 / 18:08
Photo of كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

2023-12-03 / 17:20
Photo of بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

2023-12-03 / 16:41
Photo of إنزكان :”النيابة العامة” و”السلطة المحلية” يتدارسان وضعية الأطفال المهملين

إنزكان :”النيابة العامة” و”السلطة المحلية” يتدارسان وضعية الأطفال المهملين

2023-12-03 / 14:46
Photo of طلاب في جامعة لندن يشتكون من تعليق دراستهم لتضامنهم مع فلسطين

طلاب في جامعة لندن يشتكون من تعليق دراستهم لتضامنهم…

2023-12-03 / 14:24
Photo of مدرسة بستنة في المغرب لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي

مدرسة بستنة في المغرب لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي

2023-12-03 / 13:24
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2023-12-03 / 12:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق