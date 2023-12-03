نهضة بركان يعود بفوز ثمين من مالي

نهضة بركان يعود بفوز ثمين من مالي

2023-12-03 / 19:13
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تمكن فريق نهضة بركان من الفوز على مضيفه الملعب المالي بنتيجة هدفين مقابل واحد، في اللقاء الذي جمع الطرفين يومه الأحد، على أرضية ملعب “مارس 26″، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وظل النادي البركاني يبحث عن أولى أهدافه، حتى تأتى له ذلك في حدود الدقيقة ال31، عن طريق باول باسيني ، الذي استغل ركنية من زميله في الفريق لتستقر الكرة بذلك في الشباك.

واستغل الضيوف المساحات الفارغة التي تركتها دفاعات الملعب المالي، ليضيف بذلك باول باسيني هدفه الشخصي الثاني خلال الدقيقة ال 37 لصالح الضيوف.

وقلص أصحاب الأرض نتيجة اللقاء، عن طريق مامادو تراوري في الدقيقة ال71، لتنتهي بذلك المواجهة بين الفريقين بفوز نهضة بركان بهدفين لواحد.

وبهذه النتيجة، ممثل المغرب رصيده إلى 6 نقاط، متصدرا بذلك جدول ترتيب المجموعة الرابعة، في المقابل تجمد رصيد الملعب المالي عند 3 نقاط في الصف الثاني.

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