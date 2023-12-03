دعم صريح للمقترح المغربي..الخارجية الإسبانية تحذف نصا عن “تقرير المصير “

2023-12-03 / 19:06
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هبة بريس - الرباط

حذفت وزارة الخارجية الإسبانية نصا عن ما يسمى “حقوق الشعوب في تقرير المصير ” بعد اجرائها تعديلات على موقعها الإلكتروني، وفق ما أشارت إليه صحيفة “ال انديبينتي ” الإسبانية .

وقال المصدر ذاته إنه قد تم حذف قسم يتناول “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره” وهي الخطوة التي تعكس الموقف الرسمي الاسباني الذي أعلن من قبل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بخصوص دعم المقترح المغربي الرامي إلى منح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا .

وكان بيدرو سانشيز قد أعلن العام الماضي عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل النزاع حول الصحراء المغربية، كما أن تعديلات وزارة الخارجية الاسبانية تشكل انتباه الحكومة الإسبانية لتجنب التناقضات الدبلوماسية وتحديث الخطاب الدبلوماسي.

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‫5 تعليقات

  2. بعد كل المحاولات اليائسة لنظام العسكر للضغط على حكومة سانشيز وبعدما تبين أن حكومة العسكر توالت عليها الصفعات والضربات من كل الجهات فقدت الامل في تراجع اسبانيا عن موقفها ..

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  3. الصحراء المغربية ارض مغربية ولها تاريخ تم اقتطاعها من الاستعمار الفرنسي والاسباني …

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