بمشاركة حكيمي.. سان جيرمان يواصل صدارته بعد فوزه على لوهافر

واصل باريس سان جيرمان تصدره للدوري الفرنسي بعد انتصاره على مضيفه لوهافر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة ال14 من المسابقة.

وعرفت المباراة حضورا مغربيا بمشاركة ياسين كشطة من جانب لوهافر إلى حدود الدقيقة ال80، في حين خاض أشرف حكيمي دقائق المواجهة كاملة رفقة باريس سان جيرمان.

ويدين النادي العاصمي في انتصاره اليوم إلى نجمه كيليان مبابي الذي وقع الهدف الأول في حدود الدقيقة ال23، بعد تمريرة حاسمة من عثمان ديمبيلي، وفيتينيا الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال89 من تمريرة لمانويل أوغارتي.

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