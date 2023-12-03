طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

2023-12-03 / 18:27
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هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت عناصر الدرك الملكي بسرية طنجة، 8 مهاجرين ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء أمس السبت، كانوا في طريقهم إلى ضواحي سبتة قصد تحين الفرصة للتسلل الى الثغر المحتل .

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد تم توقيف ثمانية مرشحين للهجرة ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن القطار حيث تمكنوا من القفز على مستوى منطقة حجر النحل لكن تدخل عناصر الدرك الملكي مكنت من توقيفهم .

وقد تم وضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم .

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