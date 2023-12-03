الملك محمد السادس يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة

2023-12-03 / 17:38
7
هبة بريس _ و م ع

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم غد الاثنين 4 دجنبر 2023.

في ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :

تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداء من يوم غد الاثنين 4 دجنبر 2023، وذلك بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب وسلطنة عمان يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة

المغرب وسلطنة عمان يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال البيئة…

2023-12-03 / 21:14
Photo of زيارة الملك للامارات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

زيارة الملك للامارات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

2023-12-03 / 19:19
Photo of دعم صريح للمقترح المغربي..الخارجية الإسبانية تحذف نصا عن “تقرير المصير “

دعم صريح للمقترح المغربي..الخارجية الإسبانية تحذف نصا عن “تقرير…

2023-12-03 / 19:06
Photo of 123 دولة توقع على “إعلان كوب 28 بشأن المناخ والصحة”

123 دولة توقع على “إعلان كوب 28 بشأن المناخ…

2023-12-03 / 17:00
Photo of الملك: حريصون على مواصلة ترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة بين المغرب والإمارات

الملك: حريصون على مواصلة ترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة بين…

2023-12-02 / 13:58
Photo of لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية

لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع…

2023-12-02 / 09:18
Photo of ماء العينين : حزبنا يدعو لإجراءات داعمة للزواج

ماء العينين : حزبنا يدعو لإجراءات داعمة للزواج

2023-12-01 / 23:59
Photo of ابن كيران …”الحضانة” يجب أن تبقى عند الأم ( فيديو )

ابن كيران …”الحضانة” يجب أن تبقى عند الأم (…

2023-12-01 / 23:02
Photo of الخارجية الأمريكية تشيد باستراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب

الخارجية الأمريكية تشيد باستراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب

2023-12-01 / 17:13
Photo of المغرب يشارك في مؤتمر حظر الأسلحة الكيماوية بلاهاي

المغرب يشارك في مؤتمر حظر الأسلحة الكيماوية بلاهاي

2023-12-01 / 17:04

‫7 تعليقات

  7. نتمنى لحبيبنا المفدى السلامة والصحة والعافية.يارب احفظه واقر عينه بسمو ولي العهد الأمير مولاي الحسن.وكافة أفراد الأسرة الشريفة.انك سميع مجيب الدعاء.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق