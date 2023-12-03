خاص: “إدارة الجيش تستنكر إستهداف مسار الفريق”

خاص: “إدارة الجيش تستنكر إستهداف مسار الفريق”

2023-12-03 / 17:11
0

استنكرت إدارة الجيش الملكي العقوبات الثقيلة ، التي سلطتها لجنة التأديب والروح الرياضية، على الفريق بعد أحداث مباراة الكلاسيكو ضد الوداد الرياضي.

وحسب مصدر مسؤول ففريق الجيش الملكي سيسلك جميع المساطر المتاحة دفاعا عن حقوقه، حيث سيستأنف العقوبة وسيعزز المراسلة بحجة تؤكد سياسة الكيل بمكيالين.

نفس المصدر أكد أن الفريق يرفض جميع أشكال الشغب، ويطالب بالضرب بيد من حديد على يد مرتكبيه، لكنه يطالب في الوقت ذاته بالمسواة في التعامل مع الجماهير، بحيث استنكر المصدر تخفيف العقوبات أو تجاهلها في حق فرق معينة، وتغليضها في حق فريق الجيش الملكي.

وسيستعين الفريق العسكري بتسجيلات ومقاطع لمباريات سابقة لم تتخذ فيها أي إجراءات رغم الشغب والرشق الكثير الذي شهدته، حيث يصر المسؤولون على أن القضاء يجب أن يرى بعين واحدة وأن لا تتكيف العقوبات على حسب الجماهير والفرق.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of طارق تيسودالي يتألق بثنائية أمام جينك في الدوري البلجيكي

طارق تيسودالي يتألق بثنائية أمام جينك في الدوري البلجيكي

2023-12-03 / 16:05
Photo of دي لا فوينتي: “إبراهيم دياز يريد اللعب مع منتخب إسبانيا”

دي لا فوينتي: “إبراهيم دياز يريد اللعب مع منتخب…

2023-12-03 / 15:59
Photo of نتائج قرعة الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي

نتائج قرعة الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي

2023-12-03 / 15:24
Photo of الصيباري يسجل ويقود آيندهوفن للفوز في الدوري الهولندي

الصيباري يسجل ويقود آيندهوفن للفوز في الدوري الهولندي

2023-12-03 / 14:23
Photo of الجزائري بن ناصر يفاجئ سفيان أمرابط بتصريح مثير

الجزائري بن ناصر يفاجئ سفيان أمرابط بتصريح مثير

2023-12-03 / 13:49
Photo of أزمة النتائج تهدد مستقبل عادل رمزي مع الوداد الرياضي

أزمة النتائج تهدد مستقبل عادل رمزي مع الوداد الرياضي

2023-12-03 / 13:41
Photo of نانت الفرنسي يعلن مصرع أحد مشجعيه طعنا

نانت الفرنسي يعلن مصرع أحد مشجعيه طعنا

2023-12-03 / 12:27
Photo of مهمة صعبة لنهضة بركان أمام سطاد مالي في كأس الكونفدرالية

مهمة صعبة لنهضة بركان أمام سطاد مالي في كأس…

2023-12-03 / 11:45
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

2023-12-03 / 10:52
Photo of نيوكاسل يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

2023-12-02 / 23:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق