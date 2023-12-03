خاص: “إدارة الجيش تستنكر إستهداف مسار الفريق”

استنكرت إدارة الجيش الملكي العقوبات الثقيلة ، التي سلطتها لجنة التأديب والروح الرياضية، على الفريق بعد أحداث مباراة الكلاسيكو ضد الوداد الرياضي.

وحسب مصدر مسؤول ففريق الجيش الملكي سيسلك جميع المساطر المتاحة دفاعا عن حقوقه، حيث سيستأنف العقوبة وسيعزز المراسلة بحجة تؤكد سياسة الكيل بمكيالين.

نفس المصدر أكد أن الفريق يرفض جميع أشكال الشغب، ويطالب بالضرب بيد من حديد على يد مرتكبيه، لكنه يطالب في الوقت ذاته بالمسواة في التعامل مع الجماهير، بحيث استنكر المصدر تخفيف العقوبات أو تجاهلها في حق فرق معينة، وتغليضها في حق فريق الجيش الملكي.

وسيستعين الفريق العسكري بتسجيلات ومقاطع لمباريات سابقة لم تتخذ فيها أي إجراءات رغم الشغب والرشق الكثير الذي شهدته، حيث يصر المسؤولون على أن القضاء يجب أن يرى بعين واحدة وأن لا تتكيف العقوبات على حسب الجماهير والفرق.

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