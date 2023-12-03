بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

2023-12-03 / 16:41
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 02 دجنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مسير صيدلية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى استغلال المشتبه فيه الأول تسييره لصيدلية بمنطقة “بني انصار” ضواحي مدينة الناظور من أجل الاستيلاء على كميات من الأقراص الطبية التي تستعمل كمؤثرات عقلية، وذلك بغرض ترويجها على الصعيد الوطني بالتواطئ مع باقي الموقوفين، قبل أن تسفر عملية أمنية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم مساء يوم السبت.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز ما مجموعه 3000 قرص طبي مخدر من مختلف الأنواع، فضلا عن حجز سيارتين خفيفتين، يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لنشاط هذه المجموعة الإجرامية.

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