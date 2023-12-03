طارق تيسودالي يتألق بثنائية أمام جينك في الدوري البلجيكي

هبة بريس _ رياضة

قاد الدولي المغربي طارق تيسودالي فريقه جينت لتعادل مثير أمام مضيفه جينك (2-2)، اليوم الأحد، ضمن الجولة 16 من الدوري البلجيكي.

وتألق المهاجم المغربي في مباراة اليوم بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 12 و99.

وعرفت المباراة أيضا مشاركة الدولي المغربي إسماعيل قندوس، الذي شارك منذ البداية مع جينت، إلى جانب بلال الخنوس الذي لعب أساسيا من جانب جينك.

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