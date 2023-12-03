“مسيرة حاشدة” في أستراليا دعما للشعب الفلسطيني

هبة بريس _ وكالات

أفاد مراسل “تاس”، بأن آلاف الأستراليين شاركوا في تجمع جماهيري ومسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في مدينة سيدني.

وطالب المشاركون في الفعالية، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والاعتراف بما يحدث في فلسطين كإبادة جماعية للفلسطينيين.

وحمل المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية واللبنانية والإيرانية وهتفوا- “يجب وقف إطلاق النار الآن!”، و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر!”، و”فلسطين حرة، الحرية لغزة”.

وتضمنت لافتات المتظاهرين، شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني واتهامات للسلطات الأمريكية والأسترالية بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتشرف على تنظيم الفعالية، المنظمة الاجتماعية Palestine Action Group.

وقال ممثل المنظمة لمراسل “تاس”، إن المدينة تشهد فعاليات مماثلة بشكل أسبوعي منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وهي ستتكرر باستمرار .

وأضاف: “إننا ندعو الآلاف من مؤيدينا إلى النزول إلى الشوارع كل أسبوع حتى يسمع صوتنا أخيرا، وحتى يعرف الناس في غزة أنهم ليسوا وحدهم، وحتى تفهم الحكومات في جميع أنحاء العالم أننا لا نؤيدها لأنها تساعد إسرائيل”.

وقال أحد المشاركين في المظاهرة: “يجب على السلطات الإسرائيلية وقف التطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى الحكومة الأسترالية الاستماع إلى أصوات مواطنيها وقطع العلاقات مع دولة الفصل العنصري في إسرائيل”.

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