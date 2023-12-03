نتائج قرعة الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي

نتائج قرعة الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي

2023-12-03 / 15:24
0

أجريت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، والتي أسفرت عن صدام قوي بين ليفربول وآرسنال.

وستنطلق مباريات الدور الثالث من البطولة يوم 6 يناير المقبل، بمشاركة 64 فريقا.

وأوقعت القرعة، مانشستر سيتي في مواجهة هيدرسفيلد تاون، أما المان يونايتد سيواجه ويجان.

ويواجه وست هام، نظيره بريستول سيتي، أما تشيلسي يلتقي بريستون نوث إند.

ويصطدم توتنهام بنظيره بيرنلي، فيما يواجه نيوكاسل، خصمه سندرلاند.

وجاءت مباريات القرعة على النحو التالي:

ويجان X مانشستر يونايتد

سندرلاند X نيوكاسل

مانشستر سيتي X هيدرسفيلد تاون

شروزبري تاون X ريكسهام أو يوفيل تاون

آرسنال X ليفربول

وست هام X بريستول سيتي

توتنهام X بيرنلي

تشيلسي X بريستون نوث إند

لوتون تاون X بولتون واندررز

ستوك سيتي X برايتون

نورويتش سيتي X كرو ألكساندرا أو بريستول روفرز

فولهام X روثرهام يونايتد

وست بروميتش X ألدرشوت أو ستوكبورت كاونتي

ساوثهامبتون X ألفريتون تاون أو والسال

ويمبلدون أو رامسجيت X إبسويتش تاون

بيتربورو يونايتد X ليدز يونايتد

ميلوول X ليستر سيتي

واتفورد X تشيسترفيلد أو ليتون أورينت

شيفيلد وينزداي X كارديف سيتي

كريستال بالاس X إيفرتون

ميدلسبره X أستون فيلا

نوتنجهام X بلاكبول أو فورست جرين روفر

بلاكبيرن X كامبريدج يونايتد

جيلينجهام X شيفيلد يونايتد

سوانزي سيتي X موركامب

كوينز بارك رينجرز X بورنموث

كوفنتري سيتي X أكسفورد يونايتد

برينتفورد X وولفرهامبتون

بلايموث أرجايل X ساتون يونايتد

ميدستون يونايتد X ستيفنيج أو بورت فايل

نيوبورت أو بارنت X إيستلي أو ريدينج

هال سيتي X برمنجهام سيتي

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الصيباري يسجل ويقود آيندهوفن للفوز في الدوري الهولندي

الصيباري يسجل ويقود آيندهوفن للفوز في الدوري الهولندي

2023-12-03 / 14:23
Photo of الجزائري بن ناصر يفاجئ سفيان أمرابط بتصريح مثير

الجزائري بن ناصر يفاجئ سفيان أمرابط بتصريح مثير

2023-12-03 / 13:49
Photo of أزمة النتائج تهدد مستقبل عادل رمزي مع الوداد الرياضي

أزمة النتائج تهدد مستقبل عادل رمزي مع الوداد الرياضي

2023-12-03 / 13:41
Photo of نانت الفرنسي يعلن مصرع أحد مشجعيه طعنا

نانت الفرنسي يعلن مصرع أحد مشجعيه طعنا

2023-12-03 / 12:27
Photo of مهمة صعبة لنهضة بركان أمام سطاد مالي في كأس الكونفدرالية

مهمة صعبة لنهضة بركان أمام سطاد مالي في كأس…

2023-12-03 / 11:45
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

2023-12-03 / 10:52
Photo of نيوكاسل يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

2023-12-02 / 23:05
Photo of الوداد الرياضي يتعرض لخسارة جديدة أمام آسيك ميموزا في دوري الأبطال

الوداد الرياضي يتعرض لخسارة جديدة أمام آسيك ميموزا في…

2023-12-02 / 21:54
Photo of ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا أمام غرناطة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا أمام غرناطة في الدوري…

2023-12-02 / 20:30
Photo of زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب شرق الفلبين وتحذير من “تسونامي مدمّر”

زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب شرق الفلبين وتحذير من…

2023-12-02 / 19:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق