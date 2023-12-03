نتائج قرعة الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي

أجريت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، والتي أسفرت عن صدام قوي بين ليفربول وآرسنال.

وستنطلق مباريات الدور الثالث من البطولة يوم 6 يناير المقبل، بمشاركة 64 فريقا.

وأوقعت القرعة، مانشستر سيتي في مواجهة هيدرسفيلد تاون، أما المان يونايتد سيواجه ويجان.

ويواجه وست هام، نظيره بريستول سيتي، أما تشيلسي يلتقي بريستون نوث إند.

ويصطدم توتنهام بنظيره بيرنلي، فيما يواجه نيوكاسل، خصمه سندرلاند.

وجاءت مباريات القرعة على النحو التالي:

ويجان X مانشستر يونايتد

سندرلاند X نيوكاسل

مانشستر سيتي X هيدرسفيلد تاون

شروزبري تاون X ريكسهام أو يوفيل تاون

آرسنال X ليفربول

وست هام X بريستول سيتي

توتنهام X بيرنلي

تشيلسي X بريستون نوث إند

لوتون تاون X بولتون واندررز

ستوك سيتي X برايتون

نورويتش سيتي X كرو ألكساندرا أو بريستول روفرز

فولهام X روثرهام يونايتد

وست بروميتش X ألدرشوت أو ستوكبورت كاونتي

ساوثهامبتون X ألفريتون تاون أو والسال

ويمبلدون أو رامسجيت X إبسويتش تاون

بيتربورو يونايتد X ليدز يونايتد

ميلوول X ليستر سيتي

واتفورد X تشيسترفيلد أو ليتون أورينت

شيفيلد وينزداي X كارديف سيتي

كريستال بالاس X إيفرتون

ميدلسبره X أستون فيلا

نوتنجهام X بلاكبول أو فورست جرين روفر

بلاكبيرن X كامبريدج يونايتد

جيلينجهام X شيفيلد يونايتد

سوانزي سيتي X موركامب

كوينز بارك رينجرز X بورنموث

كوفنتري سيتي X أكسفورد يونايتد

برينتفورد X وولفرهامبتون

بلايموث أرجايل X ساتون يونايتد

ميدستون يونايتد X ستيفنيج أو بورت فايل

نيوبورت أو بارنت X إيستلي أو ريدينج

هال سيتي X برمنجهام سيتي

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