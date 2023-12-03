تسجيل زلزال جديد قبالة سواحل الفلبين

2023-12-03 / 15:09
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هبة بريس _ وكالات

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC )، اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة سواحل الفلبين.

ووفقا لبيان المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.35 بالتوقيت العالمي (13.37 بتوقيت موسكو) على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة بيسلينج.

وأشار البيان إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 56 كيلومترا.

ولم ترد معلومات بعد، عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية.

يوم أمس السبت، تم تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للفلبين.

ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

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