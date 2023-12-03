الصيباري يسجل ويقود آيندهوفن للفوز في الدوري الهولندي

هبة بريس _ رياضة

ساهم الدولي المغربي إسماعيل الصيباري في قيادة فريقه آيندهوفن للفوز على مضيفه فاينورد روتردام بهدفين لواحد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 من الدوري الهولندي.

وتألق الصيباري كعادته في مباراة اليوم وسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 65.

هذا الفوز عزز به آيندهوفن رصيده في صدارة الدوري الهولندي بـ 42 نقطة، بينما توقف رصيد فاينورد عند 32 نقطة في المركز الثاني.

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