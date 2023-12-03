طلاب في جامعة لندن يشتكون من تعليق دراستهم لتضامنهم مع فلسطين

2023-12-03 / 14:24
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هبة بريس _ متابعة

.نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعدته كاثرين هيرست قالت فيه إن طلابا منعوا من دخول حركة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) بجامعة لندن بعد مشاركتهم في مسيرتين مؤيدتين لفلسطين.

ويطالب الطلاب السماح لهم بالعودة إلى فصولهم الدراسية بعدما علقت دراستهم جراء المشاركة في تظاهرات تضامن مع فلسطين قبل وبعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ومنعت الكلية أربعة طلاب وثلاثة متخرجين سابقا الشهر الماضي لأنهم “انتهكوا بروتوكولات الصحة والسلامة” بعد تظاهرتين في 29 سبتمر و 9 أكتوبر.
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ونفى الطلاب الذين علقت دراستهم أي دور في تفعيل إنذار الحريق وأخبروا “ميدل إيست آي” أن تعليقهم لا يزال قائما حتى هذا اليوم وبدون أي جدول لعودتهم إلى حصصهم.

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‫6 تعليقات

  6. اين الخارجية المغربية أم فقط حتى يصل إلى مستوى عالى حينها نستقبلهم ونقول انهم مغاربة .يجب الوقوف مع الشباب في السراء والضراء.

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