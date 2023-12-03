العملة الصعبة .. 353,4 مليار درهم رصيد المغرب
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,24 في المائة، وبنسبة 0,9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 23 إلى 29 نونبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2023 ما مقداره 353,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بـ 3,5 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 114,1 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 44,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 41,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 28 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين ـ البنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 29 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 30 نونبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 48,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,8 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,9 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 2,3 في المائة والبناء ومواد البناء بنسبة 1,9 في المائة، وشركات التوظيف العقاري بنسبة 1,2 في المائة في مقابل ارتفاع مؤشرات قطاعي “شركات المحفظة والشركات القابضة” وشركات التأمين ب 5,1 و1,6 في المائة على التوالي.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 619,6 مليون درهم، مقابل 2,5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، وتم تحقيقها بشكل شبه حصري في سوق الأسهم المركزي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
ما شاء الله
تبارك الله
يجب استثمار هذه الأموال
نعم انها العملة الصعبة
353 راه قليلة يمكن
بنك المغرب مستقل عن الجهاز التنفيذي ومسؤول عن السياسة النقدية للبلاد. فالحكومة يجب التشاور والتنسيق كي لا يكون هناك صراع..
عبد اللطيف الجواهري هدا هو افضل رجل في المغرب في التدبير المالي . الرجل المناسب في المكان المناسب..
مبلغ قليل جدا بالنسبة لبلد.المطلوب استخلاص الضرائب المتأخرة على الأثرياء و منع تهريب الذهب والمعادن النفيسة ومحاربة الاثراء غير المشروع والفساد الذي بدأ ينتشر كالسرطان دون حسيب ولا رقيب.هذا الى بغيتو تعتقو البلاد و تزيد للقدام .نقطة رجوع للسطر
بكل صدق هد السيد ادا ستمر في منصبه سيساهم في خراب المغرب نقول له كفى من استراد مدونات واملائات وتعويم درهم ادا وصلت لسن الخرف يجب عليك الانسحاب ولبتعاد عن بنك المغرب لانك تخدم مصالحك ومصالح لوبيات الغرب ضد شعب المغرب
من يفكر مثل هذه القرارات يجب أن يدرس الواقع المعاش ويتجول في الأسواق ليعرف الواقع الحقيقي..