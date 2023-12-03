أزمة النتائج تهدد مستقبل عادل رمزي مع الوداد الرياضي

تهدد أزمة النتائج السلبية مستقبل المدرب عادل رمزي مع فريق الوداد الرياضي، بعدما دخل الفريق الأحمر في دوامة الشك.

وتلقى الوداد الرياضي 4 هزائم متتالية في مبارياته الـ 4 الأخيرة في جميع المسابقات، ما جر موجة من الانتقادات على المدرب عادل رمزي وإدارة الفريق الأحمر.

وبات مستقبل عادل رمزي مهددا أكثر من أي وقت مضى، في ظل تعالي الأصوات المطالبة برحيله، خاصة وأن الفريق الأحمر أضحى مهددا بالإقصاء المبكر من دوري الأبطال، كما يبتعد عن كوكبة المقدمة في جدول ترتيب البطولة الإحترافية.

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