رئيس كولومبيا : هجمات إسرائيل على غزة “نازية”

2023-12-03 / 13:01
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هبة بريس _ وكالات

شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بـ”الممارسات النازية”.

جاء ذلك في تدوينة له، السبت، عبر منصة “إكس”، انتقد فيها “بشدة” القصف الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة.

وقال بيترو في التدوينة التي أرفقها بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي: “يقولون إن هذه ليست بنازية. قتل 5.300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة”.

وأضاف: “أكررها مرة أخرى، هذه نازية”.
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بيترو الذي سبق وأن وصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ”النازية”، كان قد صرّح في وقت سابق بأن غزة تشهد “إبادة جماعية”.

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‫6 تعليقات

  1. مواقف الرئيس الكولومبي مواقف شجاعة للاحرار .اتخد قرارات جريئة للشرفاء التي لا يستطيع القيام بها من طرف الحكام العرب و”المسلمين” المطبعين مع الكيان الصهيوني

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  4. #اللهم نستودعك شعب غزة يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم ان تحفظهم ..

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  6. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ويسر امرهم يارب العالمين. وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم يارب العالمين..

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