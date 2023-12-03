مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
هبة بريس _ الرباط
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– سيدي سليمان: 01 ميليمتر
– القنيطرة، مكناس، تيط مليل، النواصر، سلا، كلميم، طانطان وتزنيت : أقل من ميليمتر.
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12 تعليقات
الحمد لله على كل حال
امطار الخير على الله
انشاء الله
جهة الشرق ديما والو
هاد الايام كاين البرد صراحة
الله ارحمنا
الحمد لله على خيراته اللهم بارك ..
التساقطات المطرية الأخيرة انعشت أمال الفلاحين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
بداية أمطار الخير والبركة والرحمة..
علينا جميعا الحفاظ على الماء لأنه مادة حيوية أساسية..
لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم