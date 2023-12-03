مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هبة بريس _ الرباط

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– سيدي سليمان: 01 ميليمتر

– القنيطرة، مكناس، تيط مليل، النواصر، سلا، كلميم، طانطان وتزنيت : أقل من ميليمتر.

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