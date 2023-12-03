نانت الفرنسي يعلن مصرع أحد مشجعيه طعنا

نانت الفرنسي يعلن مصرع أحد مشجعيه طعنا

2023-12-03 / 12:27
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أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الأحد، مقتل أحد مشجعيه طعنا، قبل مواجهة فريق نيس أمس السبت بالدوري الفرنسي، في صدمة للجماهير.

وأوضح النادي في بيان أن الضحية عمره 31 عاما وتعرض للطعن في الظهر وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، ثم توفي لاحقا.

وأشار نيس، الذي أعرب عن تعازيه لأسرة الضحية، إلى أن النيابة الفرنسية فتحت تحقيقا في الواقعة الدموية.

ووفقا لصحيفة (ليكيب) الفرنسية فإن الضحية كان عضوا في رابطة مشجعين وأن منفذ الهجوم هو على الأرجح سائق سيارة كانت تقل عددا من جماهير نيس.

وانتهت المباراة بفوز نانت (1-0)، ليمنى نيس بأول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.

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