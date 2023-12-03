وجدة .. الفيلم الليبي “الباروني” ينال أهم جوائز الدورة 11 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة

هبة بريس _ وجدة

أختتمت مساء امس السبت 02 دجنبر الجاري فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة بالمعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بوجدة تحت شعار “السينما والإعلام” الذي تنظمه جمعية التضامن للتنمية والهجرة.

وفي صنف الافلام الطويلة نال فيلم “الباروني” للمخرج الليبي أسامة رزق اهم جوائز المهرجان الدولي، حيث نال جائزة الإخراج والسيناريو وأحسن دور رجالي للممثل المغربي ربيع القاطي، فيما منح تنويه خاص للممثلة بسمة مازوزي في فيلم “الشطاح” للمخرج المغربي لطفي آيت الجاوي.

اما في صنف الأفلام القصيرة، فآلت الجائزة الكبرى لفيلم “يد أمي” للمخرجة كاردينا هيمن(العراق)، جائزة الإخراج لفيلم “على حافة البحر” للمخرج محمد الهوري(المغرب)، جائزة السيناريو لفيلم “جاوى نان” للمخرجان عثمان محمد وخالد فرجزاديح(إيران)، جائزة التحكيم لفيلم “حبال المودة” للمخرجة وجدان خاليد(المغرب)، افضل دور نسائي للممثلة فطمة سعيداني لفيلم “اليوم الأسبق للبركان” للمخرج يوسف ابانوب(تونس)، كما منح تنويه خاص لفيلم “ذاكرة النسيان” للمخرج الهواري غوباري(المغرب).

وتميزت هذه الدورة بإنفتاح المهرجان على محيطه من خلال أنشطته على فضاءات متعددة سعيا منه توسيع قاعدة جمهوره وتمكين مختلف الشرائح والفئات من متابعة وحضور مختلف العروض والأنشطة.

أما بخصوص لجنة التحكيم لهذه الدورة فترأسها المخرج المغربي محمد فكران المقيم بفرنسا وضمت كل من المخرج والمنتج هشام حيدرو الممثل هشام إشيكرمن بلجيكا والمخرج محمود الجمني من تونس والإعلامية ماغي ديبسترمن فرنسا والمخرج توماس غراند من السينغال وهشام كزوط من المغرب.

كما عرفت تكريم كل من المخرج المغربي المقيم بسويسرا هشام عين الحياة والممثل المغربي ربيع القاطي والممثل المغربي محمد حميمصة.

كما نظمت على هامش الدورة ندوات فكرية والماستركلاس حول الفن السابع بالإضافة إلى ورشات تكوينية لفائدة الطلبة وشباب الجهة الشرقية

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