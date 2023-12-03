” الداخلية” تمنع احتجاجات الأساتذة وتتوعد المخالفين “وثيقة “

2023-12-03 / 12:09
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هبة بريس _ الرباط

منعت وزارة الداخلية جميع الأشكال الاحتجاجية التي تعتزم فروع النقابات التعليمية خوضها في مجموعة من المدن المغربية بخصوص مرسوم النظام الأساسي للتعليم.

وفي سياق الموضوع، أصدر باشوات مدن مغربية، قرارات متشابهة من حيث المضمون، تصب جميعها في اتجاه منع المسيرات التي يعتزم الأساتذة الغاضبون تنظيمها، اليوم الأحد 03 نونبر الجاري، احتجاجا على ذات المرسوم .

وهكذا سيتم منع المسيرات الاحتجاجية بعدة مدن، منها فاس، تنغير، القنيطرة، بالإضافة إلى مدينة الرباط، عبر قرار صادر عن باشوية أكدال، فيما أقدم باشا مدينة مدينة ميدلت، على منع التنقل للمشاركة في مسيرة مقررة بتنغير، اليوم الأحد.

و تحذر مصالح وزارة الداخلية بكون المسيرات الاحتجاجية المقرر تنظيمها تشكل “إخلالا بالنظام العام”، متوعدة المخالفين لعدم الامتثال لقرار المنع بعواقب

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