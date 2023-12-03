مهمة صعبة لنهضة بركان أمام سطاد مالي في كأس الكونفدرالية

مهمة صعبة لنهضة بركان أمام سطاد مالي في كأس الكونفدرالية

2023-12-03 / 11:45
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يحل فريق نهضة بركان ضيفا على الملعب المالي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويطمح نهضة بركان لتأكيد بدايته الموفقة في كأس “كاف” من خلال العودة بنتيجة إيجابية من مالي، بيد أن مهمته لن تكون سهلة، خاصة وأن الملعب المالي فاز في مباراته الأولى على الشياطين السوداء الكونغولي بثلاثة أهداف لواحد.

وستجرى المباراة اليوم الأحد بداية من الخامسة عصرا بالتوقيت المغربي على ملعب 26 مارس بباماكو.

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