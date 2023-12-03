مجازر غير مسبوقة.. استشهاد 700 فلسطيني خلال 24 ساعة

2023-12-03 / 11:27
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مسؤول حكومي فلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، للصحافيين اليوم، إنه تم رصد 20 مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، من خلال قصف متزامن في جميع محافظات قطاع غزة.

واتهم الثوابتة إسرائيل بتعمد “ارتكاب أكبر قدر من المجازر ورفع فاتورة الضحايا”، مشيرا إلى عدم تمكن آليات الدفاع المدني من انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض ووجود صعوبات بالغة في انتشال الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات

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‫6 تعليقات

  2. كم من شهيد يجب أن يسقط وكم من دماء يجب أن تراق حتى يصحو حكماء الأمم الإسلامية من غفوتهم، والله هذا أحقر و أجبن عصر عرفه التاريخ الاسلامي.
    يا حكماء، يا أمراء، تحلوا بذرة من الشرف، و قوموا في سبيل الله، أو افتحوا لنا الطريق نحو العدو و امددونا بالسلاح الذي لا تفعلون به شيئا، و اجلسوا في قصوركم مجلس المتفرج.
    و لكن على كل حال، فالملحمة الكبرى قادمة لا محالة، و إذا لم و لن تقدروا على مهاجمة الصهيونية في عقر دارها فسوف تهاجمكم في عقر داركم.

    اللهم اشهد أني قد بلغت.

    حسبي الله ونعم الوكيل

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  3. نصركم الله آواكم الله حفظكم الله رعاكم الله اللهم إننا ندعوك بإسمك الأعظم الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصرهم نصرا مبينا يارب..

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  4. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وصخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض وارزقهم الصبر والثبات يارب العالمين..

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  6. لن أقول إلا ما يرضي الله ا
    والله ثم والله إننا في زمان الخونه والمتآمرين على الدين من بني جلدتنا
    حكام خونه بدون استثناء يرضون اسيادهم من بنو صهيون ولا شاغل لهم إلا مرضاته

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