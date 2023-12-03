برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

2023-12-03 / 10:52
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فيما يلي برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد:

13.00 لوهافر ضد باريس سان جيرمان (أشرف حكيمي)

13.30 جينك (بلال الخنوس) ضد جينت (طارق تيسودالي)

15.00 وست هام (نايف أكرد) ضد كريستال بالاس

16.15 الميريا ضد ريال بيتيس (عبد الصمد الزلزولي وشادي رياض)

17.30 باير ليفركوزن (أمين عدلي) ضد بوروسيا دورتموند

18.30 إشبيلية (يوسف النصيري) ضد فياريال (إلياس أخوماش)

20.45 مارسيليا (امين حاريث وعز الدين أوناحي) ضد رين (إبراهيم صلاح)

 

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