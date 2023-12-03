باريس.. قت–يل وجريحان في هجوم بالسلاح الأبيض

هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران، مساء أمس السبت، في هجوم بالسلاح الأبيض بالقرب من برج إيفل في باريس.

وقال دارمانان، في تصريح صحفي، إن الأحداث وقعت في الدائرة الخامسة عشرة بالعاصمة.

وأوضح المسؤول، الذي زار موقع الحادث، أن الضحية هو سائح ألماني الجنسية، مضيفا أن الجريحين، ومن بينهما سائح إنجليزي، “خرجا من مرحلة الخطر”.

وتم القبض على منفذ الهجوم، وهو مواطن فرنسي، في مكان قريب من موقع الهجوم بعد أن تعقبته الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب تولى التحقيق في هذه القضية.

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