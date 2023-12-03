امرأة أوغندية تنجب تؤأمين بعد أن تجاوزت السبعين من العمر

2023-12-03 / 09:31
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هبة بريس

أنجبت سيدة أوغندية تبلغ من العمر 70 عامًا، توأمان، بعد تلقيها علاج للخصوبة جعلها واحدة من أكبر الأمهات في العالم، وفقا لما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وقال المتحدث باسم مستشفى النساء، آرثر ماتسيكو، إن سافينا ناموكوايا أنجبت صبيًا وفتاة، الأربعاء، عبر عملية قيصرية بالعاصمة كمبالا، بعد أن تلقت علاج تخصيب صناعي.

وأوضح أن الأم بصحة جيدة، مشيرا إلى أن ناموكوايا التي سبق أن أنجبت طفلة بنفس المستشفى عام 2020، عندما كانت في أواخر الستينيات من عمرها.

وأوضح الطبيب أن الأم السبعينية أصبحت قادرة على التجول في أرجاء المستشفى بعد يومين أو 3 من إنجاب التوأمين

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‫8 تعليقات

  3. رسالة الى جميع الأزواج الذين لم يرزقوا بعد بالاطفال .فالرجاء في الله تعالى واليقين ..

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  7. أثبتت بعض الدراسات أن رحم المرأة لا يشيخ و إنما توقف مبيضاه عن إنتاج الهرمونات الجنسية المسؤولة عن الإنجاب هو الذي يتسبب في توقفها عن الإنجاب و ليس سن اليأس (سن الظهى )و ذلك بفضل الله رأفة بالمرأى في هذا السن

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  8. السلام عليكم ، للمعلومة لقد استخدمت بويضات متبرع بها و حيوانات منوية من شريكها و زرعوا أربعة أجنة، وبعد ذلك بالطبع حملت بتوأم. لاحولة ولاقوة الا بالله،

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