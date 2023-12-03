استشهاد نحو 100 فلسطيني في غارة واحدة يرفع الحصيلة في القطاع إلى 15207

هبة بريس _ وكالات

استشهد 3 أطفال فلسطينيين وأصيب 12 آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي.

وقالت وزارة الداخلية بقطاع غزة في بيان: “استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأفاد شهود عيان، أن الطواقم الطبية نقلت الجثامين والمصابين لمستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفا و207 فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي، إن “حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 15207 شهداء”، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف القدرة أن حصيلة الإصابات خلال نفس الفترة ارتفعت إلى 40652 مواطنا.

وتابع “الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل 31 كادرا صحيا، ويعرضهم للاستجواب تحت التعذيب، في ظروف إنسانية قاسية، وعلى رأسهم محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي”.

وجاء ذلك بعد أن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، اليوم السبت، في “مجزرة” جديدة، ارتكبتها القوات الإسرائيلية، في مخيم جباليا وسط قطاع غزة.

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