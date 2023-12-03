طقس الأحد .. طقس بارد نسبيا مع تكون صقيع

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع، بكل من مرتفعات الأطلس والريف، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية خلال الصباح والليل.

ويرتقب أيضا، تشكل كتل ضبابية محلية وسحب منخفضة فوق الهضاب العليا الشرقية، والسهول الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 09 و 13 درجة شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الشمالية والوسطى، وستكون مابين 14 و 16 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية ومابين 05 و 08 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض بالجنوب الشرقي و شمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستعرف ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان مابين كاب سيم وطانطان

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp