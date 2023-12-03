عطل مفاجئ في أضواء مدرج الهبوط بمطار طنجة يغير وجهة طائرتين

2023-12-03 / 07:47
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هبة بريس – مكتب طنجة

أدى عطل مفاجئ بأضواء الإشارة بمدرج الهبوط بمطار ابن بطوطة الدولي الى تحويل وجهات طائرتين .

الواقعة استنفرت سلطات المطار بعدما اضطرت طائرتين كانتا تؤمنان رحلتين قادمتين من مدريد وبرشلونة الى تغيير وجهتما من مطار ابن بطوطة نحو مطار الرباط- سلا.

وقالت مصادر إن سلطات المطار سارعت إلى معالجة هذا الطارئ الذي أثر على السير العادي للملاحة الجوية بالمطار .

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