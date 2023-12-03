عطل مفاجئ في أضواء مدرج الهبوط بمطار طنجة يغير وجهة طائرتين
هبة بريس – مكتب طنجة
أدى عطل مفاجئ بأضواء الإشارة بمدرج الهبوط بمطار ابن بطوطة الدولي الى تحويل وجهات طائرتين .
الواقعة استنفرت سلطات المطار بعدما اضطرت طائرتين كانتا تؤمنان رحلتين قادمتين من مدريد وبرشلونة الى تغيير وجهتما من مطار ابن بطوطة نحو مطار الرباط- سلا.
وقالت مصادر إن سلطات المطار سارعت إلى معالجة هذا الطارئ الذي أثر على السير العادي للملاحة الجوية بالمطار .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
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