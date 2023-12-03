عطل مفاجئ في أضواء مدرج الهبوط بمطار طنجة يغير وجهة طائرتين

2023-12-03 / 07:47
0

هبة بريس – مكتب طنجة

أدى عطل مفاجئ بأضواء الإشارة بمدرج الهبوط بمطار ابن بطوطة الدولي الى تحويل وجهات طائرتين .

الواقعة استنفرت سلطات المطار بعدما اضطرت طائرتين كانتا تؤمنان رحلتين قادمتين من مدريد وبرشلونة الى تغيير وجهتما من مطار ابن بطوطة نحو مطار الرباط- سلا.

وقالت مصادر إن سلطات المطار سارعت إلى معالجة هذا الطارئ الذي أثر على السير العادي للملاحة الجوية بالمطار .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الأحد .. طقس بارد نسبيا مع تكون صقيع

طقس الأحد .. طقس بارد نسبيا مع تكون صقيع

2023-12-03 / 09:07
Photo of مراكش..قائمة الفائزين بجوائز مهرجان الفيلم الدولي في دورته الـ20

مراكش..قائمة الفائزين بجوائز مهرجان الفيلم الدولي في دورته الـ20

2023-12-02 / 23:23
Photo of القاضي البقالي المعزول : ” سأظل أقول أحبك ياوطني “

القاضي البقالي المعزول : ” سأظل أقول أحبك ياوطني…

2023-12-02 / 21:24
Photo of طنجة..اعتقال سيدة أجهزت على رضيعها إثر خلاف أسري

طنجة..اعتقال سيدة أجهزت على رضيعها إثر خلاف أسري

2023-12-02 / 20:51
Photo of المغرب والبرتغال يوقعان اتفاقا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين

المغرب والبرتغال يوقعان اتفاقا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين

2023-12-02 / 19:49
Photo of “أزمة التعليم “..شبيبات الأغلبية الحكومية تدعو إلى صون حقوق التلاميذ

“أزمة التعليم “..شبيبات الأغلبية الحكومية تدعو إلى صون حقوق…

2023-12-02 / 19:27
Photo of الحسيمة..إجراء عمليتين ناجحتين لطفلين مصابين بالهيموفيليا

الحسيمة..إجراء عمليتين ناجحتين لطفلين مصابين بالهيموفيليا

2023-12-02 / 18:46
Photo of الجيش المغربي يرد على مروجي الاشاعات وينفي انشقاق ضباط من صفوفه

الجيش المغربي يرد على مروجي الاشاعات وينفي انشقاق ضباط…

2023-12-02 / 18:23
Photo of مصدر طبي: وفاة “الطبيب العسكري” ناجمة عن نزيف معوي

مصدر طبي: وفاة “الطبيب العسكري” ناجمة عن نزيف معوي

2023-12-02 / 18:16
Photo of أمن طنجة يكشف تفاصيل وفاة “الطبيب العسكري” ويعلن تسليم جثته لعائلته

أمن طنجة يكشف تفاصيل وفاة “الطبيب العسكري” ويعلن تسليم…

2023-12-02 / 17:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق