عطل مفاجئ في أضواء مدرج الهبوط بمطار طنجة يغير وجهة طائرتين

هبة بريس – مكتب طنجة

أدى عطل مفاجئ بأضواء الإشارة بمدرج الهبوط بمطار ابن بطوطة الدولي الى تحويل وجهات طائرتين .

الواقعة استنفرت سلطات المطار بعدما اضطرت طائرتين كانتا تؤمنان رحلتين قادمتين من مدريد وبرشلونة الى تغيير وجهتما من مطار ابن بطوطة نحو مطار الرباط- سلا.

وقالت مصادر إن سلطات المطار سارعت إلى معالجة هذا الطارئ الذي أثر على السير العادي للملاحة الجوية بالمطار .

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