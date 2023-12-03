المغربية أسماء المدير تدخل التاريخ بالنجمة الذهبية بمهرجان مراكش

2023-12-03 / 00:02
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نجلاء مزيان: هبة بريس

على هامش اختتام فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي مراكش للفيلم،أقيم يومه السبت بقصر المؤتمرات حفل توزيع الجوائز على المتوجين في مجال الفن السابع.

واستطاع الفيلم المغربي “عصابات” لمخرجه كمال الأزرق حصد جائزة لجنة التحكيم، حيث تدور أحداثه حول حياة رجال “العصابات” و لجوئهم إلى طرق مشبوهة من أجل توفير المال، فضلا عن الأب الذي سيورط ابنه في جريمة قتل.

وبدوره استطاع الفيلم الوثائقي المغربي “كذب أبيض” لصاحبته أسماء المدير، الظفر بالنجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم، وذلك بعد انتزاعه خلال الأشهر القليلة الماضية لجائزة الإخراج في مهرجان “كان”

ومنذ إحداثه سنة 2001، دأب المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على تكريم أكبر الأسماء في السينما العالمية والمغربية، هذه السنة، وبمناسبة دورته العشرين،تم منح النجمة الذهبية للمهرجان لشخصيتين استثنائيتين تقديرا لهما على إسهاماتهما القيمة في مجال الفن السينمائي؛ وهما الممثل الدانماركي الكبير صاحب المسار الفني العالمي مادس ميكلسن، والمخرج المغربي الموهوب والشاعري فوزي بنسعيدي.

وجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش انطلقت يوم الجمعة 24 نونبر في حلة جديدة تتماشى مع الأوضاع و المعاناة التي تعيشها فلسطين و بالتحديد أهل غزة.

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