نيوكاسل يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

2023-12-02 / 23:05
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خطف فريق نيوكاسل يونايتد فوزاً ثميناً من ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بحلول الدقيقة 55 نجح النجم الشاب أنتوني غوردون في خطف هدف الفوز للمكبايس والظفر بالنقاط الثلاث، بعد سلسلة تمريرات مميزة من لاعبي نيوكاسل.

وفي الدقيقة 89 عادل البرازيلي أنتوني النتيجة للشياطين الحمر، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

بهذه النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 26 في المركز الخامس، وضاعف من معاناة اليونايتد الذي يمر بأوقات عصيبة بعد تعادله مع غلطة سراي الأسبوع الماضي واقتراب خروجه من دوري الأبطال، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 24 في المركز السابع.

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