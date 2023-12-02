مراكش..قائمة الفائزين بجوائز مهرجان الفيلم الدولي في دورته الـ20

هبة بريس - وكالات

في ما يلي قائمة الفائزين بجوائز الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش المنظمة الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أعلنت عنها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، مساء اليوم السبت، بقصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء:

– النجمة الذهبية (الجائزة الكبرى للمهرجان):

فيلم “كذب أبيض” للمخرجة المغربية أسماء المدير

– جائزة لجنة التحكيم (مناصفة)

فيلم “عصابات” لكمال الأزرق (المغرب)

فيلم “باي باي طبريا” للينا سوالم (فلسطين)

– جائزة أفضل إخراج:

المخرجة السينغالية راماتا – تولاي سي، عن فيلمها “بانيل وأداما”

– جائزة أفضل أداء نسائي:

الممثلة أسيا زارا لاكومدزيا، عن دورها في فيلم “نزهة” لأونا كونجاك (البوسنة)

– جائزة أفضل أداء رجالي:

الممثل دوكا كاراكاس عن دوره في فيلم “المهجع” لنهير تونا (تركيا)

قائمة الفائزين

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