الوداد الرياضي يتعرض لخسارة جديدة أمام آسيك ميموزا في دوري الأبطال

انهزم الوداد الرياضي أمام مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الفريق الإيفواري هدف الفوز في الدقيقة 73 عبر لاعبه كاراموكو سانكارا.

وتعتبر هذه الخسارة الرابعة على التوالي لفريق الوداد الرياضي في جميع المسابقات.

هذه الخسارة تضع الوداد الرياضي في المركز الأخير للمجموعة الثانية بـ 0 نقطة، بينما رفع الأسيك رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة.

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