ملياردير سويسري يقررتوريث بستاني مغربي لديه 10 ملايير دولار

2023-12-02 / 22:04
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هبة بريس - وكالات

قرر أحد أحفاد مؤسس دار الجلديات الفرنسية الشهيرة “هيرميس” أن يتبنّى عاملا لديه من أصل مغربي ليتمكن من توريثه جزءًا من ثروته البالغة مليارات الفرنكات السويسرية، على ما أفادت صحيفة “تريبون دو جنيف”، الجمعة.

ويُعدّ نيكولا بوييش، الذي يقيم في كانتون فاليه السويسري “أكبر مساهم فردي في إيرميس”، وتبلغ حصته من أسهم الدار نحو 5%، بحسب الصحيفة السويسرية.

وقالت صحيفة “تريبون دو جنيف”، في خبر نشرته وكالة الصحافة الفرنسية،، إن نيكولا بوييش، الذي يقيم في كانتون فاليه السويسري، ويعتبر أكبر مساهم فردي في “إيرميس”، وتبلغ حصته في أسهم الدار نحو 5 في المئة، ارتأى تخصيص جزء من ثروته بعد وفاته لـعامله المغربي البالغ من العمر 51 عاماً، وهو من عائلة متواضعة.

وأفادت الصحيفة بأن سليل مؤسس “إيرميس” أوعز إلى أحد المحامين، في رسالة يعود تاريخها إلى أكتوبر 2022، “بترتيب وضع ميراثه”، مشيرة إلى أن هذا المحامي كُلِّف أيضاً تنفيذ إجراءات الميراث الذي “لا يزال قيد التنفيذ”.

وقدّرت مجلة “بيلان”، التي تضع كل سنة تصنيفا لأغنى 300 شخص في سويسرا، ثروة بوييش بما بين تسعة وعشرة مليارات فرنك سويسري (9.4 إلى 10.4 مليار يورو) بفضل أسهمه في دار السلع الجلدية المعروفة بحقائب اليد والأوشحة الحريرية.

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‫32 تعليقات

  1. ههههههههههه حكي فاضي حتى في الصرف مش فالحين الفرنك السويسري أعلى من اليورو ههههههه

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  2. هذا ليس إرث بل هبة أو هدية يا ناس لأن الإرث يحدد بالقرابة أي العائلة أما هذه فهي هبة و هي حلال طيبا جزاه الله لحسن عمله ونيته كما فعل من قبل الإيطالي هو الآخر أهدأ كل ملكه الى خادمة مغربية بثروة من مال بالبنك و عمارات بميلانوا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتيكم خيرا

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  5. التوريث يكون لاقارب الموروث وما عدا ذلك فهو وصية حرة لا دخل للارث فيها
    وأما الإرث بين المسلم والكافر فلا يجوز باجماع الأمة.

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  6. التوريث يكون لاقارب الموروث وما عدا ذلك فهو وصية حرة لا دخل للارث فيها
    وأما الإرث بين المسلم والكافر فلا يجوز باجماع الأمة.

    رد

  8. أعرف امرآة هنا في طنجة كتب لها طبيب أجنبي كل تروثه،لأنها كانت تخدمه بإخلاص،بعدما تخلى عنه أولاده،فأصبحت مليونية وأغنت كل عائلتها الصغيرة.

    رد

  9. أعرف امرآة هنا في طنجة كتب لها طبيب أجنبي كل تروثه،لأنها كانت تخدمه بإخلاص،بعدما تخلى عنه أولاده،فأصبحت مليونية وأغنت كل عائلتها الصغيرة.

    رد

  11. وباش عرفتي هداك البستاني مسلم ولا مومن واش كاع المغاربة مسلمين اخاي الافريقي.خود ماعطاك الله و بديك النية تلقى مولاك

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