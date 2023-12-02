ملياردير سويسري يقررتوريث بستاني مغربي لديه 10 ملايير دولار
قرر أحد أحفاد مؤسس دار الجلديات الفرنسية الشهيرة “هيرميس” أن يتبنّى عاملا لديه من أصل مغربي ليتمكن من توريثه جزءًا من ثروته البالغة مليارات الفرنكات السويسرية، على ما أفادت صحيفة “تريبون دو جنيف”، الجمعة.
ويُعدّ نيكولا بوييش، الذي يقيم في كانتون فاليه السويسري “أكبر مساهم فردي في إيرميس”، وتبلغ حصته من أسهم الدار نحو 5%، بحسب الصحيفة السويسرية.
وقالت صحيفة “تريبون دو جنيف”، في خبر نشرته وكالة الصحافة الفرنسية،، إن نيكولا بوييش، الذي يقيم في كانتون فاليه السويسري، ويعتبر أكبر مساهم فردي في “إيرميس”، وتبلغ حصته في أسهم الدار نحو 5 في المئة، ارتأى تخصيص جزء من ثروته بعد وفاته لـعامله المغربي البالغ من العمر 51 عاماً، وهو من عائلة متواضعة.
وأفادت الصحيفة بأن سليل مؤسس “إيرميس” أوعز إلى أحد المحامين، في رسالة يعود تاريخها إلى أكتوبر 2022، “بترتيب وضع ميراثه”، مشيرة إلى أن هذا المحامي كُلِّف أيضاً تنفيذ إجراءات الميراث الذي “لا يزال قيد التنفيذ”.
وقدّرت مجلة “بيلان”، التي تضع كل سنة تصنيفا لأغنى 300 شخص في سويسرا، ثروة بوييش بما بين تسعة وعشرة مليارات فرنك سويسري (9.4 إلى 10.4 مليار يورو) بفضل أسهمه في دار السلع الجلدية المعروفة بحقائب اليد والأوشحة الحريرية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
32 تعليقات
ههههههههههه حكي فاضي حتى في الصرف مش فالحين الفرنك السويسري أعلى من اليورو ههههههه
هذا ليس إرث بل هبة أو هدية يا ناس لأن الإرث يحدد بالقرابة أي العائلة أما هذه فهي هبة و هي حلال طيبا جزاه الله لحسن عمله ونيته كما فعل من قبل الإيطالي هو الآخر أهدأ كل ملكه الى خادمة مغربية بثروة من مال بالبنك و عمارات بميلانوا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتيكم خيرا
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
الإخلاص ثم الأمانه ثم الضمير تساوي الجزاء الطيب
التوريث يكون لاقارب الموروث وما عدا ذلك فهو وصية حرة لا دخل للارث فيها
وأما الإرث بين المسلم والكافر فلا يجوز باجماع الأمة.
التوريث يكون لاقارب الموروث وما عدا ذلك فهو وصية حرة لا دخل للارث فيها
وأما الإرث بين المسلم والكافر فلا يجوز باجماع الأمة.
باين كان كيهزلو المؤخرة مزيان
أعرف امرآة هنا في طنجة كتب لها طبيب أجنبي كل تروثه،لأنها كانت تخدمه بإخلاص،بعدما تخلى عنه أولاده،فأصبحت مليونية وأغنت كل عائلتها الصغيرة.
أعرف امرآة هنا في طنجة كتب لها طبيب أجنبي كل تروثه،لأنها كانت تخدمه بإخلاص،بعدما تخلى عنه أولاده،فأصبحت مليونية وأغنت كل عائلتها الصغيرة.
أنا هو البستاني، راه مزال مشفت حتى كلوه
وباش عرفتي هداك البستاني مسلم ولا مومن واش كاع المغاربة مسلمين اخاي الافريقي.خود ماعطاك الله و بديك النية تلقى مولاك
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى هنيا لك لاخونا البستاني 😁