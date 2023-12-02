ملياردير سويسري يقررتوريث بستاني مغربي لديه 10 ملايير دولار
قرر أحد أحفاد مؤسس دار الجلديات الفرنسية الشهيرة “هيرميس” أن يتبنّى عاملا لديه من أصل مغربي ليتمكن من توريثه جزءًا من ثروته البالغة مليارات الفرنكات السويسرية، على ما أفادت صحيفة “تريبون دو جنيف”، الجمعة.
ويُعدّ نيكولا بوييش، الذي يقيم في كانتون فاليه السويسري “أكبر مساهم فردي في إيرميس”، وتبلغ حصته من أسهم الدار نحو 5%، بحسب الصحيفة السويسرية.
وقالت صحيفة “تريبون دو جنيف”، في خبر نشرته وكالة الصحافة الفرنسية،، إن نيكولا بوييش، الذي يقيم في كانتون فاليه السويسري، ويعتبر أكبر مساهم فردي في “إيرميس”، وتبلغ حصته في أسهم الدار نحو 5 في المئة، ارتأى تخصيص جزء من ثروته بعد وفاته لـعامله المغربي البالغ من العمر 51 عاماً، وهو من عائلة متواضعة.
وأفادت الصحيفة بأن سليل مؤسس “إيرميس” أوعز إلى أحد المحامين، في رسالة يعود تاريخها إلى أكتوبر 2022، “بترتيب وضع ميراثه”، مشيرة إلى أن هذا المحامي كُلِّف أيضاً تنفيذ إجراءات الميراث الذي “لا يزال قيد التنفيذ”.
وقدّرت مجلة “بيلان”، التي تضع كل سنة تصنيفا لأغنى 300 شخص في سويسرا، ثروة بوييش بما بين تسعة وعشرة مليارات فرنك سويسري (9.4 إلى 10.4 مليار يورو) بفضل أسهمه في دار السلع الجلدية المعروفة بحقائب اليد والأوشحة الحريرية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
الرزاق الله
المسلم لا يرث كافرا
اه هيا اتسنى اورث من عندك نتا نعجة ومعزة
لم يرثه بل جازاه لحسن عمله ومعاملاته هناك فرق في حق الارث وجزاء هل حرام أن يعمل المسلم عند الكافر أو المشرك لا حلال بالطبع
سبحانك ربي تأتي الملك لمن تشاي اما الذي قال المسلم لايرث كافر فأنت احمق وهذا لا يوجد في ديننا
سي عبدو
“المسلم لا يرث كافرا” فين قريتيها؟؟؟؟
هذه أصلا هبة و ليست إرثا!!!
قراو شوية الدين عاد هضروا فيه.
يكون كنتي بلاصتو يكون رجع حلال…هههههههههه
لولا تفاني المغربي في خدمة الرجللما فكر هذا الأخير في مجالاته على تفانيه الصادق في العمل.
هذا ليس توريث بل هبة…فهنيئا لمن عمل عملا فاثقنه.
جزائه عند الله حيث أنه تاجر من ماله الخاص وليس من سرقة المال العام والشعب
والعكس صحيح عندنا هناك سياسيين يفقرون الشعب وينهبون أموال الشعب بدون رحمة ولا شفقة. ولا يصدقون ولا يرحمون لكن هيهات هيهات إن الله عز وجل فوق كل شيء.
C est un remerciement et un signe de gratitude et de reconnaissance envers son jardinier pour son travail et labeur.
إلى المعلق الذي كتب المسلم لا يرث الكافر وكيف عرفت أنه كافر ،الله سبحانه يعلم ما في الصدور وفي نظرك بأي طريقة سيترك لهذا البستاني نصيب من الثروة بعد مماته بعد عمر طويل ،لابد من إجراءات الإرث في هذا البلد وتحت قوانينهم وليس قوانينك أنت من تعلق بدون أي تفكير وجاءتك الغيرة من المغربي البستاني
قال معلق ان المسلم لا يرث كافرا وعليه ان يعلم يقينا ان الكافر لا يورث مسلما . إذا هذا الرجل المورث للمغربي ليس كافرا، وقد يدخل الجنة قبل الملايين من المنتمين إلى الإسلام .