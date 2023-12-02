ملياردير سويسري يقررتوريث بستاني مغربي لديه 10 ملايير دولار

2023-12-02 / 22:04
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هبة بريس - وكالات

قرر أحد أحفاد مؤسس دار الجلديات الفرنسية الشهيرة “هيرميس” أن يتبنّى عاملا لديه من أصل مغربي ليتمكن من توريثه جزءًا من ثروته البالغة مليارات الفرنكات السويسرية، على ما أفادت صحيفة “تريبون دو جنيف”، الجمعة.

ويُعدّ نيكولا بوييش، الذي يقيم في كانتون فاليه السويسري “أكبر مساهم فردي في إيرميس”، وتبلغ حصته من أسهم الدار نحو 5%، بحسب الصحيفة السويسرية.

وقالت صحيفة “تريبون دو جنيف”، في خبر نشرته وكالة الصحافة الفرنسية،، إن نيكولا بوييش، الذي يقيم في كانتون فاليه السويسري، ويعتبر أكبر مساهم فردي في “إيرميس”، وتبلغ حصته في أسهم الدار نحو 5 في المئة، ارتأى تخصيص جزء من ثروته بعد وفاته لـعامله المغربي البالغ من العمر 51 عاماً، وهو من عائلة متواضعة.

وأفادت الصحيفة بأن سليل مؤسس “إيرميس” أوعز إلى أحد المحامين، في رسالة يعود تاريخها إلى أكتوبر 2022، “بترتيب وضع ميراثه”، مشيرة إلى أن هذا المحامي كُلِّف أيضاً تنفيذ إجراءات الميراث الذي “لا يزال قيد التنفيذ”.

وقدّرت مجلة “بيلان”، التي تضع كل سنة تصنيفا لأغنى 300 شخص في سويسرا، ثروة بوييش بما بين تسعة وعشرة مليارات فرنك سويسري (9.4 إلى 10.4 مليار يورو) بفضل أسهمه في دار السلع الجلدية المعروفة بحقائب اليد والأوشحة الحريرية.

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‫12 تعليقات

  4. لم يرثه بل جازاه لحسن عمله ومعاملاته هناك فرق في حق الارث وجزاء هل حرام أن يعمل المسلم عند الكافر أو المشرك لا حلال بالطبع

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  5. سبحانك ربي تأتي الملك لمن تشاي اما الذي قال المسلم لايرث كافر فأنت احمق وهذا لا يوجد في ديننا

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  6. سي عبدو
    “المسلم لا يرث كافرا” فين قريتيها؟؟؟؟
    هذه أصلا هبة و ليست إرثا!!!
    قراو شوية الدين عاد هضروا فيه.

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  8. لولا تفاني المغربي في خدمة الرجللما فكر هذا الأخير في مجالاته على تفانيه الصادق في العمل.
    هذا ليس توريث بل هبة…فهنيئا لمن عمل عملا فاثقنه.

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  9. جزائه عند الله حيث أنه تاجر من ماله الخاص وليس من سرقة المال العام والشعب
    والعكس صحيح عندنا هناك سياسيين يفقرون الشعب وينهبون أموال الشعب بدون رحمة ولا شفقة. ولا يصدقون ولا يرحمون لكن هيهات هيهات إن الله عز وجل فوق كل شيء.

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  11. إلى المعلق الذي كتب المسلم لا يرث الكافر وكيف عرفت أنه كافر ،الله سبحانه يعلم ما في الصدور وفي نظرك بأي طريقة سيترك لهذا البستاني نصيب من الثروة بعد مماته بعد عمر طويل ،لابد من إجراءات الإرث في هذا البلد وتحت قوانينهم وليس قوانينك أنت من تعلق بدون أي تفكير وجاءتك الغيرة من المغربي البستاني

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  12. قال معلق ان المسلم لا يرث كافرا وعليه ان يعلم يقينا ان الكافر لا يورث مسلما . إذا هذا الرجل المورث للمغربي ليس كافرا، وقد يدخل الجنة قبل الملايين من المنتمين إلى الإسلام .

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