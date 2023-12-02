القاضي البقالي المعزول : ” سأظل أقول أحبك ياوطني “

2023-12-02 / 21:24
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هبة بريس - الرباط

قال القاضي عفيف البقالي المعزول بقرار من المجلس الاعلى السلطة القضائية أنه سيظل رافعا شعار “أحبك ياوطني بالرغم من نوائب الدهر وصروف الأيام بحسب تعبيره .

وأضاف القاضي المعزول في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك “مواقفي الثابتة خلال مساري القضائي، ليست طلبا لبطولة أو مجد، وإنما هي مجرد استجابة مواطن بسيط لنداء الواجب الوطني والضمير المهني، استحضارا لما يفرضه استمرار الدول من ضرورة تحقيق العدالة، وما تتطلبه سلطة القضاء من ثقة المواطنين، فالسلطة التي لا تنبني على الثقة، تبقى مجرد شبح مخيف سرعان ما يختفي بمجرد ما ينتهي الخوف…”.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قرر الانقطاع النهائي عن العمل، في حق القاضي عفيف البقالي، الذي كان يشغل منصب نائبا لوكيل الملك بابتدائية الراشيدية.

وكتب القاضي عفيف البقالي حينها تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك جاء فيها :” تفاجأ الرأي العام القضائي والوطني بالعقوبة التأديبية الصادرة في حقي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضية بالانقطاع النهائي عن العمل، والكل يتساءل عن السبب “.

وأضاف عفيف البقالي “إن تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعرت المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون (سأعود إلى تفاصيلها إن اقتضى الأمر ذلك)، اعتقادا مني أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022.. “.

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‫4 تعليقات

  4. ستنتهي كل المناصب. وتنتهي المسؤولية..
    بالتقاعد أو إنهاء مهام أو بالوفاة ….
    ويبقى الخير الذي فعلته…
    او الشر الذي ارتكبته….
    وليكن في علمك من سببت له الشر هو الوحيد الذي لا ينساك مدى الحياة….

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