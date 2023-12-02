ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا أمام غرناطة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا أمام غرناطة في الدوري الإسباني

2023-12-02 / 20:30
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تمسك ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه غرناطة بهدفين دون رد، اليوم السبت، لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وافتتح ابراهيم دياز النتيجة للمرينغي في الدقيقة 26، بعد صناعة مميزة من الألماني توني كروس.

وأضاف المتألق مؤخراً الدولي البرازيلي رودريغو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 57.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 38 في صدارة الترتيب بالشراكة مع جيرونا، لكن الملكي أولاً بفضل فارق الأهداف، فيما توقف رصيد غرناطة عند النقطة السابعة في المركز ما قبل الأخير.

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