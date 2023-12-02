الوثائقي المغربي “كذب أبيض” يظفر بالجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
اختتمت اليوم السبت فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بإقامة حفل توزيع الجوائز على المتوجين في هذا الموعد المتميز في مجال الفن السابع.
وعادت جائزة أحسن دور نسائي للممثلة اسيا زارا لاكومدزيا عن دورها في فيلم “نزهة”،و تلعب فيه دور مراهقة تبحث عن ذاتها، فيما عادت جائزة أحسن دور رجالي للممثل دورا كاراكاس عن دوره في فيلم “المهجع” والذي رصد من خلاله الصعوبات التي واجهها في المدرسة الداخلية.
و عادت جائزة الإخراج للمخرجة السينغالية راماتا توالى عن فيلمها “بانيل و اداما”، فيما عادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم المغربي “عصابات” لمخرجه كمال الأزرق، كما ظفر بجائزة لجنة التحكيم كذلك فيلم “باي باي طاباريا” لمخرجته لينا سوالم.
وعادت الجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي المغربي “كذب أبيض” لمخرجته المغربية أسماء المدير.
ومنذ إحداثه سنة 2001، دأب المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على تكريم أكبر الأسماء في السينما العالمية والمغربية، هذه السنة، وبمناسبة دورته العشرين،تم منح النجمة الذهبية للمهرجان لشخصيتين استثنائيتين تقديرا لهما على إسهاماتهما القيمة في مجال الفن السينمائي؛ وهما الممثل الدانماركي الكبير صاحب المسار الفني العالمي مادس ميكلسن، والمخرج المغربي الموهوب والشاعري فوزي بنسعيدي.
وجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش انطلقت يوم الجمعة 24 نونبر في حلة جديدة تتماشى مع الأوضاع و المعاناة التي تعيشها فلسطين و بالتحديد أهل غزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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أضواء المهرجان و ظلمة غزة.العار ثم العار شعب المغرب.
” سينما شعب مع أفلام الفنان دولف لندجرين ممثل ومخرج سويدي ” نفتتح المهرجان في الثقافة الشعبية بمجموعة كوفية سويدية “أغنية فلسطين بلدي الكوفية نار” ضربوا المخيمات في عمان .. وضربوا المخيمات في لبنان .. وحرقوا عيون الشباب في كل مكان .. نار نار نار يا شباب .. نار نار نار عالصهيونية .. نار نار نار عالرجعية .. نار نار نار عالاستعمار .. نار نار .. 1 ـ (أيام التلفزيون مع جيل التسعينات) ذكريات لا تنسى أجمل مسلسل في التاريخ “المال و البنون” أجمل مشهد في الجزئين هو مشهد تنقيط العروس الفلسطينية من أهل الخان وصوت فيروز تغني للقدس، فعلا مصر وشعبها قدموا لنا ولازالوا يقدمون الغالي والنفيس لايعترفون باتفاقيات بينهم وبين العدو بل يعترفون فقط بفلسطين وشعب فلسطين مشهد خطوبة رأفت ونهلة الفلسطينية رآائع مس قلبي وابكاني هداياهم لها وكأنها وقفة العرب جميعآ بجانب فلسطين الحبيبة .. ربي انك تعلم أن الشعوب ع قلب واحد ولكن ليس بمقدورنا سوا الدعاء لأهل فلسطين والمسجد الاقصى .. يعود يوسف من الأسر لتبدأ قصة البحث عن الأثار وأموالها التي كانت سبب كل المشاكل الحلقة 18 الثامنة عشر من مسلسل المال والبنون الموسم الثاني “السحت إلي حنا ميش عرفين جاب الفلوس دي منين .. جرى إيه يا منعم ما تصحى يا أخي .. الناس دي ميش ناسنا دي ناس مشبوهين و سكة دي ميش سكتنا دي عمرها ما كانت سكة ولاد عباس الضو” كما قال دارميندرا السكة تكون للكلاب و القطط فقط ليس للأسود “إنسانيات كى دوشمان1987” تطرح الخلل و أحمد عبد العزيز ممثل رائع أتقن الدور وعتابو لاخوه منعم كان حوار قوي كما يقول حديث رسول الله “في اخر الزمان نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنه ولا يشممن ريحها” قولوه لك وحده لبسها خليع ولكل وحده تسهر مع الرجال وترقص لكل وحده تلبس وتتعطر وتخرج برى بيتها لقطات من زمن الحب والود راحت أيام جمعه العيله والبساطه الي فيها كان حتى التمثيل فيه نوع من القيم العائله كلها تحضر وتطلع بدروس وعبر وقيم، دون حرج ومشاهد مخله بالحياء أما هازمان تمر أيامه كلمح البصر دون متعه … قول للزمان ارجع يا زمان .. مطالب الشعوب في العدالة والحرية ومقاومة الاحتلال و ما الدنيا إلا أيام ستمضي كالأحلام و بعدها إما جنة أو نار.” 2 ـ (سينما شعب) “أجبني يا إلهي .. لماذا يموت الأبرياء و يحيى المذنبون؟ أين العقاب؟ إجابتك هي ما أخبرت به العالم .. هنا العدالة .. هنا العقاب” من فيلم “المعاقب1989″ بطولة دولف لندجرين و هو من سلسله أفلام مارڤل هو مقتبس من سلسلة قصص مصورة تحمل نفس الاسم. تدور قصته عندما تقتل عائلة فرانك من قبل المجرمين، فانه يشن الحرب على المجرمين وذلك للقصاص لعائلته لذلك يطلق عليه باسم المعاقب .. الفيلم الثاني اكشن خيال علمي”ملاك الظلام1990” دولف ضد الممثل الألماني وهو معروف بدور الكائن الفضائي الشرير “ماتياس هيوز”
يضرب جاك كين الشرطي بالقوانين عرض الحائط من أجل القبض على مورد المخدرات فيكتور، يشارك جاك في عملية للإيقاع بـفيكتور، وينجح بالفعل في قتل شريكه، بعدها يشترك مع وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في سلسلة من حالات الوفاة التي تحدث لمجموعة من غير المدمنين نتيجة تعاطي جرعات زائدة من الهيروين، ليكتشفا أن هناك كائنا فضائيا يقوم بحقن الضحايا بالهيروين ليستخلص من أدمغتهم هرمون الأندورفين. 3 ـ (ثلاثة نجوم في دور الدب الروسي) “النسر الاسود1987” بطولة جان كلود فان دام فقدت مقاتلة أمريكية في البحر قبالة سواحل مالطا. وتحمل نظام توجيه صاروخي جديد. تبذل وكالة المخابرات المركزية والكي جي بي كل ما في وسعهما لاستعادة المواد. يجب على العميل الأمريكي كين تاني مواجهة العقيد كليمينكو ومساعده أندريه اللذين سرقا النظام ويستعدان لمغادرة مالطا إلى روسيا.. فيلم “الحرارة الحمراء1988” بطولة أرنولد شوارزنيجر بدور “إيفان دانكو” قائد شرطة موسكو صورت معظم مشاهد الفيلم في الاتحاد السوفيتي باستثناء بعض اللقطات في المجر.. يُجبر ضابط شرطة روسي صارم على التعاون مع نظيره الأمريكي المغرور عندما يتم إرساله إلى شيكاغو للقبض على أحد أباطرة المخدرات الجورجيين الذي قتل شريكه وهرب إلى الخارج .. “فيلم العقرب الأحمر1989” مع الفنان دولف لندجرين متعة وتشويقاً، حيث يتميز بقصته المشوقة والممتعة، بجانب شخصياته المميزة أيضاً، يروي فيلم العقرب الأحمر قصة حول اختيار أفضل عناصر القوات الخاصة السوفيتيين بهدف التسلل إلى جيش من المتمردين لاغتيال زعيمهم المتمرد، والمناهض للشيوعية. 4 ـ (مفاجأة لعشاق سلسلة روكى) لقطات جديدة من روكى 4 كشف القائمين على سلسلة أفلام روكى التى حققت شعبية ضخمة خلال فترة عرضه التى بدأت فى سبعينيات القرن الماضي وحتي عام 2018، عن مفاجأة كبري لعشاق السلسلة الأشهر فى عالم البوكس والمصارعة، عن لقطات جديدة من جزئها الرابع الذي عرض عام 1985 فى صالات السينما العالم .. ووفقاً لصحيفة ديادليني، فإن مخرج الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، سيزيل الستار عن لقطات جديدة من فيلمه يبلغ مدتها 40 دقيقة، تعرض لأول مرة، ومن المقرر لها ان تصل للسينمات يوم 11 نوفمبر 2021. ويسرد الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة روكي و إيفان ضراغو، لقطات لم يسبق لها مثيل من الفيلم الذي عرض عام 1985 وسرد الصراع الكبير بين روكي والمصارع الإيطالي الذي كان ينافسه على لقب العالم، وسط اجزاء الحرب الباردة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، ليحقق هذا الجزء 300 مليون دولار عالمياً فى شباك التذاكر.وأفلام روكى تعد سلسلة أفلام من بطولة سيلفستر ستالون الذي يمثل دور الملاكم روكي بالبوا، وتم إنتاج أكثر من جزء منها بداية من عام 1976، وفيلم روكي 2 في سنة 1979، وروكي 3 في سنة 1982، وروكي 4 في 1985، وروكي 5 في 1990، وروكي بالبوا في 2006، وكريد في 2015، وكريد 2 سنة 2018، وقد فاقت أرباح سلسلة الأفلام هذه 1 مليار دولار أمريكي، الأفلام تم تأليفها من سلفستر ستالون ورايان كوغلر وهارون كوفنجتون وتم إخراجها من قبل جون أفليدسن، وأيضا من قبل سلفستر ستالون و رايان كوغلر. في يوليو 2019، قال ستالون إن هناك تكملة أخرى لسلسلة روكي قيد التطوير، وكانت هناك مناقشات مستمرة حول مسلسل تلفزيوني مسبق مبني على السنوات الأولى لروكي بالبوا. وقد حققت سلسلة الأفلام أكثر من 1.7 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، كما حصل الفيلم الأول والثالث والسابع على ترشيحات لجائزة الأوسكار، كما تلقت الموسيقى التصويرية للسلسلة ترشيحات للفيلمين الأول والثالث. “روكي 4” هو فيلم دراما تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1985الفيلم من إخراج سيلفستر ستالون وكتابة سيلفستر ستالون. من بطولة سيلفستر ستالون وتاليا شاير ودولف لندجرين.