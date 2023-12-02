الوثائقي المغربي “كذب أبيض” يظفر بالجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

نجلاء مزيان: هبة بريس

اختتمت اليوم السبت فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بإقامة حفل توزيع الجوائز على المتوجين في هذا الموعد المتميز في مجال الفن السابع.

وعادت جائزة أحسن دور نسائي للممثلة اسيا زارا لاكومدزيا عن دورها في فيلم “نزهة”،و تلعب فيه دور مراهقة تبحث عن ذاتها، فيما عادت جائزة أحسن دور رجالي للممثل دورا كاراكاس عن دوره في فيلم “المهجع” والذي رصد من خلاله الصعوبات التي واجهها في المدرسة الداخلية.

و عادت جائزة الإخراج للمخرجة السينغالية راماتا توالى عن فيلمها “بانيل و اداما”، فيما عادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم المغربي “عصابات” لمخرجه كمال الأزرق، كما ظفر بجائزة لجنة التحكيم كذلك فيلم “باي باي طاباريا” لمخرجته لينا سوالم.

وعادت الجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي المغربي “كذب أبيض” لمخرجته المغربية أسماء المدير.

ومنذ إحداثه سنة 2001، دأب المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على تكريم أكبر الأسماء في السينما العالمية والمغربية، هذه السنة، وبمناسبة دورته العشرين،تم منح النجمة الذهبية للمهرجان لشخصيتين استثنائيتين تقديرا لهما على إسهاماتهما القيمة في مجال الفن السينمائي؛ وهما الممثل الدانماركي الكبير صاحب المسار الفني العالمي مادس ميكلسن، والمخرج المغربي الموهوب والشاعري فوزي بنسعيدي.

وجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش انطلقت يوم الجمعة 24 نونبر في حلة جديدة تتماشى مع الأوضاع و المعاناة التي تعيشها فلسطين و بالتحديد أهل غزة.

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