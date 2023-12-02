زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب شرق الفلبين وتحذير من “تسونامي مدمّر”

هبة بريس - وكالات

ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات على سلم ريشتر، اليوم السبت، جزيرة مينداناو الواقعة شرق الفلبين، وفق ما أعلنه مركز المسح الجيولوجي الأميركي، في وقت حذرت فيه السلطات من “تسونامي مدمر” يتهدد سواحل البلاد.

وأوضح المركز أن هذا الزلزال ضرب على عمق 32 كيلومترا عند حوالى الساعة 14:37 (توقيت غرينيتش) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق بلدية هيناتوان التابعة لجزيرة مينداناو.

من جهته، حذر المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والزلازل، عبر موقع “إكس”، “تويتر” سابقا، من ” إمكانية تكون موجات تسونامي مدمّرة يبلغ ارتفاعها مستويات تشكل تهديدا لحياة السكان “.

وتبعا لذلك، حظت السلطات المحلية سكان المناطق الساحلية على “إخلاء مناطقهم فورا”، والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

وتشهد الفيليبين هزات أرضية بشكل يومي، بسبب تموضع الأرخبيل على “حزام النار”، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثّف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مروراً بجنوب شرق آسيا.

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