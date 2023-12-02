نتائج قرعة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”

نتائج قرعة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”

2023-12-02 / 19:04
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أسفرت قرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024 عن مجموعات قوية ومواجهات مرتقبة في الدور الأول أبرزها قمتي إسبانيا وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا في المجموعة الثانية ولقاء هولندا وفرنسا في المجموعة الرابعة.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: ألمانيا – إسكتلندا – المجر – سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا – كرواتيا – إيطاليا – ألبانيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا – الدنمارك – صربيا – إنجلترا

المجموعة الرابعة: الفائز من المسار الأول في الملحق – هولندا – النمسا – فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا – سلوفاكيا – رومانيا – الفائز من المسار الثاني في الملحق

المجموعة السادسة: تركيا – الفائز من المسار الثالث في الملحق – البرتغال – جمهورية التشيك

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