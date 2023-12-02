ألمانيا تتوج بلقب كأس العالم للفتيان أقل من 17 سنة

2023-12-02 / 19:01
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هبة بريس -

تُوّج المنتخب الألماني لكرة القدم لأقل من 17 سنة بطلا للعالم بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4-3 (هدفين لمثلهما في الوقت القانوني)، في المباراة النهائية لكأس العالم لهذه الفئة التي أجريت اليوم السبت على أرضية ملعب ماناهان بسوراكارتا بأندونيسيا.

وافتتح باريس برونر التهديف للمنتخب الألماني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وتمكن مواطنه نوح درويش من تسجيل الهدف الثاني (51)؛ قبل أن يقلص المنتخب الفرنسي الفارق عن طريق سايمون بوابري (د 53)، وينتزع التعادل في الدقيقة 85 من هدف وقعه ماتيس اموجو.

وفي ركلات الترجيح، استطاع المنتخب الألماني أن يتفوق في النهاية بنتيجة 4-3، والظفر بالتالي بلقب كأس العالم لأقل من 17 سنة للمرة الأولى في تاريخه.

وحل المنتخب المالي في المرتبة الثالثة من النسخة الـ 19 من كأس العالم لأقل من 17 سنة، التي احتضنتها أندونيسيا من 10 نونبر إلى 2 دجنبر، وذلك إثر انتصاره على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-0 في مباراة الترتيب التي أجريت أمس الجمعة.

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